Delmenhorst. Im Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst wird ein Abbruch der Spielzeit 2019/20 keine Probleme mit Auf- und Absteigern verursachen. Das teilte der Verband mit und verriet, welche Teams zur Saison 2020/21 in die Bezirksliga aufsteigen würden.

