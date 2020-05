Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst möchte Fördermittel aus dem Integrationsfonds des Landes Niedersachsen anders als ursprünglich geplant einsetzen. Aus Zeitgründen sollen sie für den der Bau der Kindertagesstätte Moorkamp statt für die Erweiterung der Umkleidekabinen im Stadion genutzt werden.

