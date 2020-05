Ärger über verpassten Landesliga-Aufstieg hält sich beim VfL Stenum in Grenzen

Das bisher letzte Punktspiel: Am 30. November 2019 schossen sich die C-Junioren-Fußballer des VfL Stenum um Tobias Bothe (vorn) einen 4:0-Heimsieg über die JSG Neuenkirchen-Vörden heraus.

Rolf Tobis

Stenum. Sollte die Fußball-Saison 2019/20 am 27. Juni abgebrochen werden, dann würden den C-Junioren des VfL Stenum 0,06 Punkte zum Aufstieg von die Bezirks- in die Landesliga fehlen. Ihr Trainer Carsten Barm erklärt, warum sich der Ärger darüber in Grenzen hält.