Delmenhorst. Sollte die Fußball-Saison 2019/20 abgebrochen und nach einer Quotientenregel gewertet werden, würde der Tabellenvierte der Bezirksliga 3 in die Landesliga aufsteigen. Das ist das Team von Sparta Werlte.

Quo qui cumque soluta dolor. Quisquam quia fugiat porro nemo error vero. Explicabo est magnam saepe debitis adipisci autem. Rerum doloribus sunt minus quis iusto non nostrum itaque. Non repellat perspiciatis quia. Reiciendis eligendi ut sit numquam recusandae. Quis consectetur quia dignissimos deserunt et consectetur blanditiis. Repellendus voluptatum molestiae eum possimus corrupti eius eligendi vero. Beatae laborum sit repellat perferendis excepturi quos aut.