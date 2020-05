Delmenhorst. Jürgen Hahn hat mit dem Fußball-Bezirksligisten WSC Frisia Wilhelmshaven zwei Spiele bestritten. Mit diesen hat der ehemalige Trainer des SV Atlas Delmenhorst seine Mannschaft vermutlich zum Aufstieg in die Landesliga geführt.

