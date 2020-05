Delmenhorst. Der Niedersächsische Fußballverband hat die Tagesordnung für seinen außerordentlichen Verbandstag veröffentlicht. Das Präsidium spricht sich in seinem Antrag auch für alternative Spielformen in der Saison 2020/21 aus.

