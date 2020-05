Auch die Kreisklassen-Fußballer trainieren wieder, leiden aber unter den Einschränkungen.

imago images/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Delmenhorst. Die Fußballer aus den Kreisklassen Oldenburg-Land/Delmenhorst stehen zwar wieder auf dem Trainingsplatz. Die SG Bookhorn, der TV Jahn Delmenhorst und Co. vermissen aber das, was ihren Sport an der Basis eigentlich ausmacht.