Trainer Key Riebau hat den SV Atlas Delmenhorst zu einer Oberliga-Spitzenmannschaft geformt – und wartet nun darauf, dass der Aufstieg offiziell wird.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Nachdem der Aufstieg in die Fußball-Regionalliga fast amtlich ist, spricht Trainer Key Riebau vom SV Atlas Delmenhorst darüber, was sich künftig ändern muss – und was sich nicht ändern sollte.