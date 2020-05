Abbruch der Fußball-Saison 2019/20 ohne Absteiger das einzig Richtige

Delmenhorst. Der Niedersächsische Fußball-Verband will die Corona-Saison 2019/20 abbrechen – sie ist ohnehin längst nicht mehr zu retten. Der Vorschlag zur Wertung ist noch der fairste unter den unfairen Auswegen.

