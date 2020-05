Hude. Der FC Hude trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Hans-Werner Eckhoff. Er ist am 11. Mai im Alter von 83 Jahren gestorben.

