Hude/Ganderkesee. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg halten sich mit "Video-Trainingseinheiten" fit. Ihre Trainer sind mit den Leistungen der abgebrochenen Saison 2019/20 zufrieden und sind gespannt, wann die nächste Spielzeit beginnt.

