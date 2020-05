Delmenhorst. Der OWFC Stars wollte in Delmenhorst die Meisterschaft der Fanclubs von Werder Bremen ausrichten. Wegen der Corona-Pandemie muss das Turnier verschoben werden – aber nur zeitlich.

