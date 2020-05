Delmenhorst. Der Ausschuss für Kultur und Sport hat am Dienstag wichtige Weichen gestellt. Dabei geht es um das Stadion in Düsternort, die marode Stadionsporthalle und einen neuen Allwetterplatz.

