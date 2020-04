Der TV Jahn Delmenhorst stellt die größte Fußball-Abteilung der Stadt – und hat auch die meisten Fußballerinnen in seinen Reihen, angeführt von der Regionalliga-Mannschaft. Foto: Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Fußbälle rollen gerade bestenfalls durch die heimischen Gärten, dennoch gibt es Randnotizen in der lokelen Szene – vom TV Jahn Delmenhorst zum Beispiel, der in einer Hinsicht die Nummer eins in der Stadt bleibt.