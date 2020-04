Delmenhorst/Landkreis. Für die Relegationsrunden zur Handball-Oberliga und -Landesliga haben weniger Jugendteams gemeldet. Die HSG Delmenhorst wäre mit fünf Mannschaften dabei, die TS Hoykenkamp hätte vier Teams im Rennen – wenn denn gespielt wird.

