Delmenhorst. In Zeiten von Kontaktverboten denkt der Delmenhorster Schachklub um und richtet drei Turniere online aus.

Der Delmenhorster Schachklub veranstaltet in dieser Woche drei Blitzturniere, die jeweils online ausgespielt werden. Am Mittwoch startet um 20 Uhr der Erwachsenenblitz, der 90 Minuten dauern soll. Am Donnerstag ist ab 11 Uhr die Jugend dran, am Freitag folgen ebenfalls ab 11 Uhr die Kinder bis zur Altersstufe U12. Ansprechpartnerin ist Emmilie König, die für die Frauenmannschaft des Delmenhorster SK in der 2. Bundesliga spielt. Die Turniere werden auf der Plattform lichess.org ausgetragen, weitere Information gibt es unter schachbund.de.