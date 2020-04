Delmenhorst. Der TV Hude I ist nach dem Abbruch des Saison 2019/20 wegen der Corona-Krise vorzeitig Meister der Tischtennis-Verbandsliga der Männer. Die Mannschaft, die auf dem Weg in die Oberliga wohl eh nicht mehr zu stoppen war, blickt zuversichtlich auf die Spielzeit 2020/21.

