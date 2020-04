Spaziergänge auf einsamen Wegen – das ist eine Möglichkeit für an einer Lungenerkrankung leidende Menschen, während der Corona-Krise in Bewegung zu bleiben. Symbolbild: imago images/Jan Eifert

Delmenhorst. In der RSG Delmenhorst treiben auch Menschen mit Lungenerkrankungen Sport. In dem Verein ist der Betrieb wegen der Corona-Pandemie natürlich ebenfalls ausgesetzt worden. Das empfiehlt die langjährige Rehasport-Fachübungsleiterin Anni Ries in dieser Situation.