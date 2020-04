Delmenhorst. Die männliche A-Jugend der HSG Delmenhorst hat direkt vor der Corona-Pause vorzeitig die Qualifikation zur Handball-Bundesliga erreicht. Nun muss sich der Verein für mehrere Szenarien wappnen.

