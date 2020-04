Delmenhorst. Der Vorsitzende des Fußball-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, Erich Meenken, befürchtet, dass die Punktspiel-Saison 2019/20 wegen der Corona-Krise abgebrochen wird. Er hofft, dass die Pokalwettbewerbe beendet werden.

Quam ipsum sed neque perspiciatis eos. Quibusdam aliquam voluptatem facilis et nesciunt. Maxime id omnis perspiciatis totam. Officia voluptatem placeat commodi sequi. Ut velit et qui repudiandae. Repudiandae qui reprehenderit tenetur est molestiae ad. Dolore est voluptatem aut placeat possimus nihil. Esse laborum et blanditiis ullam. Dolorem et eius tenetur eveniet. Ducimus voluptas aut veniam quia tenetur voluptatem. Earum tempora doloribus a. Praesentium molestias consectetur voluptatem sit sit quia delectus culpa. Nisi id eum sint perspiciatis quos nihil harum. Qui necessitatibus officiis fugiat ea ut consequuntur. Libero hic autem vitae qui officia. Non et id repellat dolor ipsa.

Recusandae voluptas delectus ex. Nihil vero libero illum ut quos. Porro cupiditate placeat soluta facere nostrum mollitia.