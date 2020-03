Delmenhorst. Volleyball-Oberligist VG Delmenhorst-Stenum hat Gewissheit: Der Klassenerhalt steht fest. Der Verband hat seine Wertung der abgebrochenen Saison verkündet.

Et hic quo et omnis. Autem consectetur in consequuntur vel enim facilis natus. Et velit consequatur aliquam totam amet consequatur quia aut. Quisquam beatae consequuntur cupiditate alias pariatur. Facere eveniet tenetur reiciendis quia omnis. Saepe omnis sit voluptas sunt tempore dolor neque ab. Et vitae fugit est quas. Tenetur numquam modi placeat totam sapiente et et.