Delmenhorst. Der Niedersächsische Fußball-Verband hat eine eFootball ins Leben gerufen, in der aber nur die 18 Oberligisten antreten dürfen. Der SV Atlas Delmenhorst ist startberechtigt, überlegt aber noch.

