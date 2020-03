Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst reicht seine Unterlagen für die Regionalliga-Lizenz ein. Ein Aufstieg wäre eine wirtschaftliche Herausforderung – auch weil womöglich die Einnahmen aus sechs Heimspielen fehlen.

