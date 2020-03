Delmenhorst. Der TV Deichhorst hat sein Feldhandball-Turnier 2020 abgesagt, könnte aber kurzfristig reagieren. Der VSK Bungerhof hofft noch, dass gespielt werden kann.

