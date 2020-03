Ganderkesee. Der Reiterverein Ganderkesee hat seine für die Freiluft-Saison 2020 geplanten Turniere abgesagt. Damit trägt er dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

