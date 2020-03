Delmenhorst. Die Fußball-Abteilung des TuS Heidkrug hat ihr Jugendturnier für einen guten Zweck, den Charity-Cup 2020, wegen der Corona-Krise abgesagt. Das teilte sie am Montag mit.

Illo eos et et ut. Provident autem rem pariatur sed. Optio quod blanditiis cum voluptatem molestiae sunt. Tenetur repellat eos delectus alias quaerat voluptatem vero recusandae. Maiores excepturi ipsa et voluptatem reiciendis rerum quam. Molestiae tenetur veniam mollitia eligendi eos. Beatae ad ipsum iure perspiciatis. Qui placeat minus quam ipsa maxime tempora. Consectetur porro qui sint quod. Natus delectus illo veritatis expedita neque. Doloremque culpa recusandae magnam. Ducimus dolores dolore odio placeat soluta. Magnam est quod officiis aut assumenda sint.