Noch spielt Julius Schiewe mit der HSG Hude/Falkenburg in der Landesklasse. Die Liga wird jedoch abgeschafft. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. In der kommenden Saison 2020/2021 werden in der Handball-Landesklasse zum letzten Mal Meister im Damen- und Herrenbereich ausgespielt. Damit soll danach vor allem die Regionsoberliga in den einzelnen Regionen aufgewertet werden.