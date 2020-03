Aktiv bleiben: In den Sportvereinen ruhen auch die Gesundheitssport-Angebote, vier Expertinnen geben Tipps. Symbolfoto: imago images/Westeind61

Delmenhorst. Der Gesundheitssport in den Vereinen in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg ruht wegen der Corona-Krise. Vier Expertinnen geben Tipps, was getan werden kann.