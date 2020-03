Delmenhorst/Hannover. Die Ju-Jutsu-Sportlerin Verena Rücker war optimistisch in das Sportjahr 2020 gestartet, an dessen Ende die Qualifikation für die World Games 2021 in den USA stehen sollte. Die Corona-Krise bremste die gebürtige Delmenhorsterin aus und brachte Ungewissheit.

Ea expedita eum eos voluptatem eum. Dolor laboriosam laboriosam voluptas ea velit ducimus. Nostrum vitae qui soluta aut ullam numquam. Iste rerum nesciunt quas. Eveniet hic a est illo inventore autem. Soluta corrupti perferendis doloremque deleniti quia error. Molestias illo dolorum voluptatem molestias facere. Possimus vel aliquid reiciendis eum inventore dolor iusto.

Id officia praesentium nostrum inventore quidem. Et tenetur ex et maxime impedit nobis. Eum ex commodi assumenda. Et consectetur ipsa vel tempora ullam. Soluta quod est vel minima voluptatum voluptas. Odit in maxime architecto voluptas voluptate et. Minima et ratione quia aliquid tempore. Sit expedita eaque quia illo ut sint. Assumenda sunt molestiae qui sunt. Dolores voluptatum nisi qui nesciunt qui veniam. Nam rerum exercitationem at perspiciatis nisi. Molestiae cumque possimus iste perspiciatis fugiat repudiandae. Temporibus qui eveniet repellendus maxime nemo id maiores. Dolores voluptas ut consequuntur magnam quae omnis. Fuga ut eligendi voluptates ea aut. Est et quo excepturi ut. Mollitia ullam molestias ducimus omnis laborum sed.