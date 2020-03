Delmenhorst. Das Standardtanzpaar Oliver Bruns und Ilka Schulz, das für das TSZ Delmenhorst, hat kurz vor der Unterbrechung der Wettkampf-Saison 2019/20 bei einem Turnier in Glinde Platz drei belegt. Damit holten sie die Punkte, die ihnen noch für einen Aufstieg fehlten.

Das Standardpaar Oliver Bruns und Ilka Schulz vom TSZ Delmenhorst gehört seit dem 7. März zur Senioren-II-B-Klasse. Das hat Angelika Ciomber, TSZ-Pressewartin, jetzt mitgeteilt. Die Punkte, die ihnen zum Aufstieg gefehlt hatten, holten sie in Glinde. Beim Michel-Pokal wurden die Delmenhorster in der Konkurrenz der Senioren-II-C-Klasse Zweiter. 19 Paare waren angetreten.

Lange Verletzungspause

Schulz und Bruns seien Anfgang des Jahres 2017 in den Turniersport eingestiegen, berichtete Ciomber. Sie tanzten 13 Turniere in der D-Klasse und stiegen schon im Juni 2017 in die C-Klasse auf. Dort wurden die Standardtänzer Dritte der Landesmeisterschaft, ehe sie eine Verletzungspause einlegen mussten. Im Oktober 2018 nahmen sie das Training wieder auf, kehrten im März 2019 ins Turniergeschehen zurück. In Glinde sei das Paar Bruns/Schulz auf Platz drei gelandet, erklärte Ciomber. Ein Jahr und 17 Starts – darunter drei Siege, acht zweite und drei dritte Plätze – später machte es den Aufstieg perfekt.

TSZ sagt Mitgliederversammlung ab

„Wann die nächsten Turniere stattfinden, steht in den Sternen“, teilte Ciomber weiter mit. Wegen der Corona-Krise sei neben Wettbewerben auch das Gruppentraining abgesetzt worden. Die für den 29. März angesetzte Mitgliederversammlung des TSZ fällt aus.