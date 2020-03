Delmenhorst. Weitere Sportveranstaltungen in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg werden offiziell abgesagt, darunter auch das Hockeyturnier um den Moin-Cup.

Nahezu alle sportlichen Veranstaltungen in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg fallen in den kommenden Wochen aus, einige Vereine haben nun offizielle Absagen verkündet. Die für Samstag geplante Jahreshauptversammlung des Delmenhorster BV wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Hockey-Club Delmenhorst hat das Jugendturnier um den Moin-Cup abgesagt, das am kommenden Wochenende hätte stattfinden sollen. Der Kids-Cup am 13. und 14. Juni steht aber noch im Kalender. Die Jahreshauptversammlung hat der HCD auf Montag, 20. April, verschoben. Die monatliche Vorstandssitzung wurde abgesagt. Beim TSV Hoyerswege sind Gymnastik für Frauen und Sport für Männer betroffen.