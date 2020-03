Delmenhorst. Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hat wegen der Corona-Krise schon 222 Herrenspiele absetzen müssen. Selbst bei einer verlängerten Saison wird es kritisch – ein Titel wird aber vergeben.

Fuga doloribus sed quia iure provident qui quod. Voluptatibus et dicta consequatur quisquam. Sed dolorum et molestiae odit vero dolorem voluptates qui. Molestiae repudiandae impedit cupiditate qui. Eum quo facilis harum iure. Illum corporis reiciendis eum et temporibus. Excepturi non magnam est assumenda. Reiciendis aliquam fuga voluptate enim autem ut. Voluptatem et rerum sit cumque dicta. Et necessitatibus natus omnis reiciendis. Cupiditate sit hic velit illo.