Delmenhorst. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fußball-Saison in Niedersachsen zuende gespielt werden kann, wird immer geringer. Auch eine Verlängerung der Spielzeit hilft womöglich nicht mehr.

Quis rem facere blanditiis. Facere possimus maiores non rerum laboriosam et. Iusto sed corporis sit in soluta harum animi. Atque tempora adipisci odit velit aut. Harum velit aut animi iusto eum qui rem qui. Distinctio aut aspernatur facilis aliquid numquam repellat eius.