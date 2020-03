Delmenhorst. Boxer Fedor Genze vom JC Bushido Delmenhorst hatte beste Chancen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft – doch die fällt nun aus. Auch viele Vereinskollegen sind betroffen.

