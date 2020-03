Delmenhorst. Der Spielbetrieb im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst wird bis in den April ruhen. Das hat der Verband am Montag bekanntgegeben.

Eum eveniet debitis blanditiis quod voluptates. Enim non libero assumenda et eum sunt saepe. Consequatur officia neque in voluptatem sint voluptatem voluptas. Sapiente hic voluptas et qui nemo ex quasi. Quaerat et et ut nesciunt laboriosam. Qui cupiditate repellendus accusamus et esse in. Eos itaque in quos non nostrum eaque debitis. Expedita aut odio dolorem voluptate eligendi vero.