Delmenhorst. Marc Wessels, 1. Vorsitzender des SSV Adelheide, zog während der Jahreshauptversammlung 2020 ein positives Fazit der zurückliegenden zwölf Monate. Der Verein ist einer der größten im Oldenburger Schützenbund.

Der Blick auf die zurückliegenden zwölf Monate hat für Zufriedenheit gesorgt. Das berichtete Silvia Pohl, Pressewartin des SSV Adelheide, von der Jahreshauptversammlung des Vereins, zu der sich die Mitglieder am zurückliegenden Freitag getroffen hatten. Dies sei vorerst die letzte Aktivität des Vereins gewesen, ergänzte Pohl: Aus aktuellem Anlass folge man der Empfehlung der Bundesregierung und setze alle anstehenden Veranstaltungen einschließlich des Schießbetriebs bis Ostern aus.

78 Mitglieder unter 18 Jahren

Marc Wessels, 1. Vorsitzender des SSV, habe in seinem Bericht vor allem die große Mitgliederzahl in den Fokus gestellt, teilte Pohl mit. 320 Sportlerinnen und Sportler gehören dem Adelheider Club an. Damit ist er einer der größten im Oldenburger Schützenbund: Unter den 186 Vereinen des Dachverbands liegt der SSV Adelheide auf Platz sechs. Erfreulich sei zudem, dass er nicht von Nachwuchssorgen geplagt werde. Mit 78 Mitgliedern unter 18 Jahren sei man gut aufgestellt, so der 1. Vorsitzende. Auch finanziell stehe man "auf einem guten Fundament". Die neue Luftgewehranlage wurde komplettiert und für die Jugendabteilung ein neues Vereinsgewehr angeschafft, berichtete Pohl. Im Jahr 2020 werde der SSV das 50-jährige Bestehen seiner Damen-Abteilung feiern.

Vorstand wiedergewählt

Der SSV-Vorstand wurde während der Versammlung wiedergewählt. Somit bilden Marc Wessels (1. Vorsitzender), Jan Springmann (2. Vorsitzender), Iris Timmermann (1. Kassenwartin), Kristina Lemmermann (2. Kassenwartin), Friedhelm Springmann (1. Schriftführer) und Silvia Pohl (2. Schriftführerin/Pressewartin) für zwei weitere Jahre das Führungsgremium.

Ehrenschießmeister ernannt

Wilfried Wessels wurde zum Ehrenschießmeister ernannt "und mit langem Applaus für seine unermüdliche Unterstützung gewürdigt", berichtete Pohl. Zuvor habe Wessels auch allen anderen Ehrenamtlichen und Unterstützern des Vereins für ihr Engagement gedankt. Ehrenamtliche Aufgaben übernahmen Gabriele Glander (Kassenprüfer), Joy Behrens (Jugendsprecherin), Jasmin Schwarting (Schießmeisterin), Cindy Behrens (Schülerschießmeisterin), Renke Holldorf (erster Fahnenträger), Dennis Lekat (zweiter Fahnenträger), Rene Warrelmann (Fahnenbegleiter), Saskia Glander und Fabio Brockmann (beide Festausschuss). Für ihre Schießergebnisse wurden geehrt: Maike Wichmann (Jahressiegerin Damen, Frühjahrswanderplakette), Rolf Schwarting (Jahressieger Herren, Luftgewehr-Cup), Gitta Bux (Tagessiegerin Damen), Heino Mehlau (Tagessieger Herren, Herrenpokal), Erika Schwarting (Damenpokal), Fabio Brockmann (Jugendpokal), Eske Timmermann (Jugend-Jubiläumspokal), Talina Timmer (Jugendbecher), Ines Einemann (Kinderbecher) und Erwin Menkens (Luftgewehr-30iger Cup).