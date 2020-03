Delmenhorst. Der Delmenhorster Frank Hörschgen ist zum Ehrenmitglied des Ju-Jutsu-Bezirksverbands Weser-Ems ernannt worden. Dieser nahm die Ehrung zum ersten Mal vor.

