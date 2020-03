Hude. Die Verbandsliga-Tischtennnisspieler des TV Hude I haben am Wochenende zwei Siege gefeiert. Damit rückten Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg in greifbare Nähe. Der TV Hude II verspielte dagegen seine Chance, die Saison 2019/20 als Tabellenzweiter zu beenden.

