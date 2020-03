Ganderkesee. In der Fußball-Kreisliga wurde am Wochenende nur auf Kunstrasen gespielt – aber mit nennenswerten Auswirkungen an beiden Enden der Tabelle. Ein Tor des Vorsitzenden reicht Schlusslicht TV Falkenburg nicht. Der Ahlhorner SV siegt in letzter Sekunde.

