Delmenhorst. Der Turnkreis Delmenhorst muss an diesem Donnerstag einen neuen Vorsitzenden wählen. Holger Fischer, der das Amt seit 2000 innehat, wird während des Kreisturntag nicht wieder kandidieren.

Der Turnkreis Delmenhorst befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem neuen Chef, der am Donnerstag, 12. März, das Amt des langjährigen „Vorturners“ Holger Fischer übernimmt. „Es gibt noch keinen Nachfolger“, sagte Fischer vor einigen Tagen. Er hatte bereits im November erklärt, nicht wieder zu kandidieren. Am Donnerstag, 19 Uhr, leitet Fischer im Sitzungsraum des Delmenhorster Turnvereins, Am Stadtbad 1, letztmalig den Kreisturntag, der alle zwei Jahre stattfindet.

„Ich war lange genug ehrenamtlich tätig“, kommentierte der 69-Jährige in einem Gespräch mit dieser Zeitung seinen Rücktritt. Fischer steht seit 2000 an der Spitze des Turnkreises. Bereits seit 1996 fungiert er innerhalb dieses Dachverbandes als Oberturnwart. Im Oktober will er auch den Vorsitz des Stadtsportbundes (SSB) Delmenhorst abgeben.

Wahlen und Vortrag stehen auf Tagesordnung

Als Gäste des Kreisturntages haben sich Dagmar Schnelle, dezentrale Bildungsreferentin des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB) für den Bezirk Weser-Ems, und der ehemalige NTB-Vizepräsident Rolf Harms angesagt. Auf dem Programm steht auch ein Vortrag von Marco Düppers, Mitglied des Projektteams des Turnfestes Niedersachsen. Das Event, zu dem die Verantwortlichen 12.000 Teilnehmer und 200.000 Besucher erwarten, findet unter der Überschrift „Erlebnis Turnfest“ vom 20. bis 24. Mai in Oldenburg statt. Neben den Vorstandswahlen und dem Vortrag von Düppers gehören Ehrungen zur zwölf Punkte umfassenden Tagesordnung des Kreisturntages, der das oberste Gremium des Niedersächsischen Turnerbundes auf Kreisebene ist.

Der NTB betreut in seinen 46 Turnkreisen und 2800 Vereinen rund 755.000 Mitglieder. Er ist damit größter Sportfachverband in Niedersachsen. Mehr als 80 Prozent der Aktiven sind Kinder, Frauen und Ältere. Der Turnerbund ist auch ein Verband der Ehrenamtlichkeit. Rund 1500 Führungskräfte auf NTB-Ebene, 5500 Personen in den Vereinen und Turnabteilungen sowie über 10.000 Übungsleiter sind zum Wohle der Mitglieder ehrenamtlich tätig.