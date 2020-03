Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV kämpfen zum vorletzten Mal in dieser Saison 2019/20 um Punkte. Sie sind beim VfL Stade II zu Gast.

Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV können das Finale der Saison 2019/20 ganz entspannt angehen. Mit ihren 14 Punkten aus bisher 14 Partien (sieben Siege, sieben Niederlagen) belegen sie Tabellenplatz sechs. Nach oben geht nicht mehr viel, Abstiegssorgen plagen die Devils vor ihrem letzten Auswärtsspiel aber auch nicht mehr. An diesem Samstag, 17 Uhr, sind sie in der Halle am Bockhorster Weg beim achtplatzierten VfL Stade II zu Gast. 14 Tage später haben die Delmenhorster zum Abschluss der Spielzeit vielleicht noch die Möglichkeit, das Meisterschaftsrennen entscheidend zu beeinflussen. Sie empfangen dann das Team von BW Merzen, das vor dem punktgleichen VfL Löningen Spitzenreiter ist.