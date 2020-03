Gehen auf Titeljagd: 20 Aktive des SKV Delmenhorst treten bei den Bezirksmeisterschaften 2020 in Oldenburg an. Symbolfoto: imago images/Eibner

Delmenhorst. 20 Aktive des SKV Delmenhorst treten an diesem Wochenende bei der Bezirksmeisterschaft 2020 der Sportkegler in Oldenburg an. Sie sind optimistisch, dass sie gute Leistungen zeigen werden.