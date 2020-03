Verstärkt zur Saison 2020/21 die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt: der Kreisläufer Michael Siemer (rechts). Darüber freut sich Tim Gersner, 1. Vorsitzender des TVN. Foto: Thomas Lindenthal/TVN

Neerstedt. Die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt treten an diesem Samstag bei der SG Neuenhaus/Uelsen an. Ihr Verein hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Mannschaft zur kommenden Saison 2020/21 mit einem oberligaerfahrenen Kreisläufer verstärkt wird.