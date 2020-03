Möchten endlich ihren ersten Saisonsieg 2019/20 feiern: die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt. Sie empfangen den VfL Oldenburg III. Symbolfoto: Rolf Tobis

Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt treten an diesem Samstag in eigener Halle an. Sie empfangen den VfL Oldenburg III.