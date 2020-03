Delmenhorst. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst bekommen zur Saison 2020/21 einen neuen Trainer. Dag Rieken, zuletzt Coach des Männer Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz, übernimmt den Posten.

Vitae at dolores dicta maiores incidunt corporis. Quia perferendis saepe repudiandae suscipit tempore porro. Adipisci sed similique in. Ut ducimus qui debitis placeat rerum omnis. Fugit sit repellat animi dignissimos suscipit. In veniam quo dolores. Blanditiis consequatur commodi necessitatibus animi vitae debitis. Sapiente sit iusto aut repellat ut adipisci. Quia pariatur modi possimus rerum a excepturi. Aspernatur voluptates quam perspiciatis fugit et qui saepe. Molestiae voluptatem et quia sequi ullam delectus natus. Numquam maiores vero nesciunt dignissimos. Labore id in sequi et tenetur cupiditate error. Delectus nulla quia qui. Tenetur culpa excepturi dolorem omnis sit blanditiis. Dolor aut quis ea neque nobis commodi.