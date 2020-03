Delmenhorst. Gegen Kickers Emden werden beim Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst mehr als 100 Ordner, Polizisten und Sanitäter im Stadion sein. Die Fans sehen die aktuelle Diskussion gelassen.

