Hude. Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte sieht seine Wettkämpfe in Gefahr und erteilt dem Vorstand einen klaren Auftrag. Vorsitzender Wolfgang Budde wird einstimmig wiedergewählt.

Die Leichtathleten machen sich Sorgen. Das wurde am Montagabend während des 110-minütigen Verbandstages des NLV-Kreises Delme-Hunte im Versammlungsraum des TV Hude deutlich. Vorsitzender Wolfgang Budde und Wettkampfwart Richard Schmid, die von den 40 Anwesenden – darunter 26 Delegierte – einstimmig wiedergewählt wurden, gingen auf das Thema geplanter Stadionneubau in Delmenhorst ein. Sie brachten ihre Sorge darüber zum Ausdruck, dass, sollte ein reines Fußballstadion gebaut werden, überregionale Wettkämpfe der Vergangenheit angehörten.

Budde begrüßte als Ehrengäste Jörg Skatulla (Vorsitzender des Kreissportbundes Landkreis Oldenburg) und Holger Fischer, der an der Spitze des Stadtsportbundes Delmenhorst steht. Auch Fischer widmete sich dem Thema des Abends: „Man muss auch an andere Sportarten denken. Und wo sollen die Schüler hin?“

Warten auf Bahnsanierung

Budde ging ausführlich auf die „Stadion-Problematik“ ein. Er erinnerte daran, dass die Leichtathleten seit Jahren für die Sanierung der Kunststoffflächen kämpfen: „Zugesagt für 2020, aber, wie es aussieht, wohl doch wieder verschoben auf 2021.“ Dass ein reines Fußballstadion in Betracht gezogen wird, bedeute „eine ganz neue Konstellation. Eine neue reine Fußballarena und der eventuelle Verkauf des vorhandenen Stadions – damit wäre eine überregionale Wettkampf-Leichtathletik in Delmenhorst und im Kreis Delme-Hunte unmöglich. Wir alle müssen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und sogar Jahren sehr aufmerksam sein und aufpassen, dass wir nicht die Leidtragenden des neuen Sportentwicklungsplans werden.“

Einstimmig sprachen sich die Anwesenden für einen von Budde präsentierten Antrag aus. Der Wortlaut: „Der Vorstand des NLV-Kreises Delme-Hunte wird von den Delegierten seiner Mitgliedsvereine beauftragt, bei der Stadt Delmenhorst folgendes einzufordern: Bei Planung und Bau eines neuen Stadions eine wettkampfkonforme Leichtathletik-Anlage der Kategorie A (u. a. mit acht Rundbahnen, Weitsprunggruben parallel zur Laufbahn) mit zu realisieren oder bei Planung und Bau eines neuen reinen Fußballstadions den Bestand der vorhandenen Leichtathletik-Anlage (Kategorie B) im Stadion an der Düsternortstraße langfristig sicherzustellen durch die notwendigen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.“

Überschuss fließt in Rücklagen

Kassenwartin Anke Iben gab bekannt, dass der Dachverband, dem 18 Vereine angehören, im vergangenen Jahr ein Plus von 3582 Euro erwirtschaftet hat. Dem Vorschlag Buddes, den Überschuss in Rücklagen des Kreises zu überführen, wurde einstimmig zugestimmt.

Mit Ulrich Garde (stellvertretender Vorsitzender), Christiane Pölking (Schriftwartin) und Bernd Logemann (Seniorenwart) verabschiedeten Budde und Schmid drei Vorstandsmitglieder. Bei den anschließenden Wahlen gab es weder Nein-Stimmen noch Enthaltungen. Die Ergebnisse, Vorsitzender: Wolfgang Budde (Wiederwahl); Kassenwartin: Anke Iben; Wettkampfwart: Richard Schmid (beide Wiederwahl); Jugendwartin: Juliana Rashid (Neuwahl, zuvor vakant); Sportwart: vakant; Schriftwart: vakant; Kampfrichterwart: Budde (Wiederwahl); Seniorenwart: Heiner Möller (Neuwahl); Statistikwart: Schmid (Wiederwahl). Der Leichtathletik-Kreis Delme-Hunte, bei dem im letzten Jahr zwölf Veranstaltungen mit rund 1200 Teilnehmern zu Buche standen, startet am Samstag, 28. März, mit dem Frühlingswerfertag 2020 in die neue Saison.