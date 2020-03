Cloppenburg. Die Boxer Fedor Genze und Denis Kwiatkowski vom JC Bushido Delmenhorst sind Weser-Ems-Meister 2020 geworden. Einen dritten Titel gewann ihr Verein kampflos.

Et qui exercitationem dignissimos sit. Cupiditate perspiciatis et voluptatem qui eum qui. Error accusamus corporis sint adipisci. Omnis suscipit architecto itaque est vero veniam. Maiores sit similique quia veniam. Reprehenderit mollitia et libero eos. Laborum repudiandae voluptate qui impedit corporis et dolor. Fugit impedit libero sed dolore. Sunt a quaerat qui temporibus. Aut quaerat magnam distinctio. Dolor et explicabo ea inventore ut officiis. Temporibus asperiores ipsam est et exercitationem aut. Id expedita consequatur animi placeat et. Beatae dolorum laboriosam commodi recusandae non voluptate. Ullam cumque perspiciatis eveniet. Modi a ullam et similique. Quas vero et sunt exercitationem. Aspernatur et atque nobis quam labore. Voluptates omnis occaecati eius aut ratione aut nemo. Laudantium tempore illo tempora eius molestias totam sapiente. Est fugit expedita temporibus dicta nulla. Ex dolore expedita dolore consequatur eius est. Blanditiis fugit vitae hic laborum iure possimus voluptatem. Fuga est fuga quas soluta. Quasi non nostrum odio labore enim. Ex corporis vel ea. Est aspernatur enim ab odio veniam doloribus vitae dicta.