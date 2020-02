Delmenhorst. Der 17-jährige Boxer Fjodor Genze, der für den JC Bushido Delmenhorst kämpft, ist während des internationalen Kader- und Qualifikationsturniers im thüringischen Bad Blankenburg für die U19-Europameisterschaften 2020 nominiert worden. Die werden in Georgien ausgetragen.

