Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst starten an diesem Sonntag in den zweiten Teil der Saison 2019/20. Das Team des scheidenden Trainers Claus-Dieter Meyer tritt beim Hamburger SV an.

